Евросоюз готов заключить с США невыгодную сделку по пошлинам, чтобы «выйти из тупика». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговорщики Евросоюза и США готовятся к очередной неделе интенсивных переговоров, стремясь заключить торговое соглашение к 1 августа — сроку, после которого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 30% пошлины на большинство товаров, экспортируемых из ЕС.

«Официальные лица в Брюсселе готовы принять несбалансированное соглашение в пользу США, если это необходимо для выхода из тупика до истечения крайнего срока. Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, обе стороны пока не добились решающего прорыва, несмотря на состоявшийся ранее раунд переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе», — говорится в материале.

В связи с этим ЕС также активизирует подготовку к ответным действиям в случае отсутствия соглашения. Чиновники ЕС должны встретиться уже на этой неделе, чтобы разработать план мер реагирования на возможный отказ от сделки с Трампом, чья позиция на переговорах о тарифах ужесточилась перед дедлайном.