Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, который находится в тюрьме в Великобритании, ведёт переговоры с Министерством юстиции США, сообщает в эксклюзивном материале газета The Wall Street Journal. Сейчас США требуют от Лондона его выдачи, и в американском суде Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы по обвинениям в шпионаже и раскрытии секретной информации.

Однако, как утверждают журналисты, Ассанж может заключить с американским Минюстом сделку. Тогда его дело будет переквалифицировано по более лёгкой статье — о ненадлежащем отношении с секретными документами. В этом случае он может получить свободу с учётом уже отбытого в Великобритании пятилетнего срока.

Источники WSJ отмечают, что если Ассанж и американское юридическое ведомство достигнут согласия, он сможет выйти из британской тюрьмы, даже не приезжая для судебных слушаний на территорию США. Условия сделки не раскрываются.

Сейчас Ассанж пытается оспорить в Верховном суде Великобритании решение о своей экстрадиции в США, одобренное британским министерством внутренних дел в 2022 году. (svoboda.org)