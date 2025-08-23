Американский президент Дональд Трамп поддерживает предоставление Министерством юстиции США Конгрессу материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода. Об этом глава вашингтонской администрации заявил 22 августа журналистам в Белом доме.

«Невинные люди не должны пострадать, но я поддерживаю полную открытость в этом. Мне совершенно все равно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, как он относится к начавшейся передаче Минюстом США упомянутых документов комитету Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности. «Я ничего об этом не знаю. Но я сказал всем — [министру юстиции — генеральному прокурору США] Пэм [Бонди] и всем остальным, чтобы они дали им [законодателям] все, что могут дать», — добавил американский лидер, говоря о предоставлении сведений.

«В этих материалах может быть упомянуто много людей, которые этого не заслуживают», — добавил Трамп. «Он всех знал в Палм-Бич», — подчеркнул он, говоря об Эпштейне. В районе этого города в штате Флорида находится поместье Трампа Мар-а-Лаго.

Трамп также выразил уверенность в том, что некоторые подробности, касающиеся дела Эпштейна, были сфабрикованы демократами в политических целях. «Вся эта ситуация с Эпштейном — это домыслы демократов», — подчеркнул он.

Комитет Палаты представителей Конгресса по надзору и подотчетности 5 августа заявил, что хочет получить показания 42-го президента США Билла Клинтона, его супруги Хиллари и ряда бывших американских министров по делу Эпштейна. Комитет, который сейчас контролируют республиканцы, также запросил Минюст США к 19 августа раскрыть сведения, касающиеся дела Эпштейна. Это касается, в частности, любой связанной с ним корреспонденции между упомянутым ведомством, 46-м президентом США Джо Байденом и кем-либо из сотрудников его администрации. (ТАСС)