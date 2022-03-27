Выступая на форуме в столице Катара Дохе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мусульмане его страны должны будут защищать Украину во время священного праздника Рамазан.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Обращаясь к политикам в 31-й день войны между Украиной и Россией, Зеленский коснулся предстоящего месяца Рамазан.

Приветствуя Катар, украинский лидер сказал: «Я хочу обратиться к вам по вашему: Ассаламу алейкум. Эти слова являются базовыми ценностями мира, а сейчас их нет в Украине, потому что Россия решила оккупировать и колонизировать Украину. Россия в 28 раз больше Украины и является одной из крупнейших стран мира. Но этого им недостаточно. Российская администрация хочет забрать нашу землю и использовать нас в качестве рабочих. Но уже 31 день Украина сопротивляется стране, в 28 раз превышающей ее размеры.

Остановится ли Россия после захвата Украины? Требования колонизаторов никогда не закончатся. Они уже угрожают ядерным оружием».

Зеленский добавил, что мечети также пострадали от российских бомбардировок: «Посмотрите на наши города, особенно на город Мариуполь, который полностью разрушен. Украина — страна разных национальностей и религий. Здесь проживает более миллиона мусульман. Только в Мариуполе было 4 000 мусульман. Вот уже три недели в мечетях города находятся около 80 человек, в том числе дети, женщины и старики».