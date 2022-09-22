Президент Владимир Зеленский убежден, что президент России Владимир Путин уже проиграл войну против Украины.

Такое мнение он высказал в интервью немецкому порталу Bild.

«Есть еще государства в мире, которые не поняли, что Путин уже проиграл эту войну. Исторически он проиграл. И не Украине. Сейчас он проиграл уже своему государству, он проиграл всему миру. Он проиграл демократии. То есть в целом война его проиграна», — сказал президент.

Глава государства добавил, что с первого дня, когда Путин дал старт вторжению российских войск на территорию Украины, он «проиграл эту войну».

«Ему никто ничего не простит… Детям этих военных, внукам этих военных — им никто ничего не простит. Им придется изменить этот курс. Им придется не просто извиняться. Кто-то будет сидеть, кто-то будет бежать, кого-то где-то найдут, а кому-то придется извиняться. И не на ровных ногах», — отметил глава государства.