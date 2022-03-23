Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска посетить страну и убежден, что такой визит удастся организовать. Об этом Зеленский сказал в видеообращении, сообщает Укринформ.

«Утром говорил с Его Святейшеством Папой Франциском о поиске мира для Украины, для нашего государства, о гуманитарных коридорах в окруженные города. Поблагодарил Его Святейшество за ясную и сильную позицию против войны и за молитвы об Украине.

Пригласил посетить наше государство в это самое ответственное время. Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого украинца», — отметил Зеленский.