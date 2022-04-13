Президент Владимир Зеленский сделал предложение Российской Федерации насчет задержанного народного депутата, кума главы РФ Владимира Путина — Виктора Медведчука.

Украинский лидер в новом видеообращении предложил России обменять пленных украинцев на задержанного политика.

«Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность», — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Медведчук прятался более 40 дней, и очень символично, что его задержали именно в День космонавтики (отмечается 12 апреля).

«Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого «космонавта» — в плохом смысле слова — не сработало знаменитое «Поехали!». Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой «патриот», — добавил президент. (УНИАН)