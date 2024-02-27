В российском Красноярске был ликвидирован военный преступник Конкеев Сергей Александрович. Его автомобиль подорвали партизаны.

Об этом сообщает партизанское движение «Экстремист». Отмечается, что Конкеев под запись сознался в военных преступлениях, совершенных на территории Украины. Он расстрелял 3 украинцев и зарезал 2 польских добровольцев.

«Также интересно и его место работы. Согласно официальным данным о трудоустройстве, он работал вертухаем в СИЗО-1 Красноярска, которое много раз фигурирует в расследованиях относительно пыток подследственных», – сказано в сообщении.