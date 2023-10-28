Издание «Верстка» пишет в пятницу, что при подготовке расследования о российском яхтенном флоте журналисты нашли новую яхту у бывшего украинского депутата Виктора Медведчука, который после обмена пленными между Киевом и Москвой живёт в России.

«Верстка» пишет, что семья Медведчука, которого СМИ называют «кумом Путина», после его обмена на военных ВСУ получила в эксплуатацию яхту стоимостью более 9,5 миллиона долларов. Речь идёт о скоростной яхте Pershing 9X производства итальянской Ferretti Group. . Всего яхта может вместить до 20 гостей, отмечается в публикации.

Со ссылкой на таможенные данныеНа борту 28-метрового судна есть четыре каюты с 8 спальными местами редакция пишет, что судно под названием Amore Mio, судя по всему, совсем новое. Его спустили на воду в нынешнем году. Российскую таможню оно прошло 26 июля. Яхта подошла к российским водам под флагом Палау, при этом её отправителем значится компания Lavel Fzco из ОАЭ.

Получателем яхты в России указана компания «Ренессанс». Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года бенефициарным владельцем этой компании была жена Медведчука Оксана Марченко. (svoboda.org)