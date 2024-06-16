Суд в Нью-Йорке отказал правительству США в продаже суперъяхты Amadea, владельцем которой американские власти считают российского миллиардера Сулеймана Керимова. Судно хотели пустить с молотка из-за слишком больших расходов на содержание.

106-метровая яхта стоимостью более $320 млн была арестована на Фиджи в апреле 2022 года в рамках санкций, введенных после начала войны в Украине, и переправлена в Калифорнию. С тех пор США ежемесячно тратят $740 тыс. на ее содержание. Сумма включает в себя $600 тыс. за обслуживание и $140 тыс. за страховку.

Однако судья окружного суда Южного округа Нью-Йорка счел, что эти траты не являются чрезмерными. Он пояснил, что при проведении оценки должна рассматриваться не конкретная сумма в вакууме, а то, насколько она превышает расходы на содержание других подобных яхт. Решение может быть обжаловано, пишет «Голос Америки».

Власти хотели, чтобы суд согласился выставить Amadea на аукцион до разрешения спора о праве собственности. Вырученные средства планировалось передать Украине.

Против продажи яхты выступала компания-владелец. Ее адвокаты утверждали, что Amadea принадлежит бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, а не Керимову, и поскольку Худайнатова нет в санкционном списке США, власти должны вернуть ему яхту. В этом случае бизнесмен обещал возместить $20 млн, потраченных на ее содержание. Оплачивать расходы во время судебного процесса он отказался.

В свою очередь в прокуратуре настаивают, что Худайнатов является подставным лицом и добиваются его исключения из дела за отсутствием правоспособности. Номинально бизнесмен владеет еще одной суперъяхтой — «Шехерезадой» стоимостью $700 млн, которая на самом деле может принадлежать президенту России Владимиру Путину.

Ранее минюст США выяснил, что Amadea была приобретена и обслуживалась в нарушение санкций. Керимов попал в SDN-лист еще в 2018 году как сенатор, «извлекающий выгоду от режима Путина и играющий ключевую роль в продвижении злонамеренных действий России». Несмотря на это, в 2021 году миллиардер договорился о покупке суперъяхты Amadea через подставных лиц, утверждалось в расследовании.

Формально судно перешло в собственность компании Millemarin Investments Ltd., которая была зарегистрирована за 30 дней до продажи. Также в сделке фигурировала фирма Errigan Marine, номинальным владельцем которой является гендиректор подсанкционного яхтенного брокера Imperial Yachts Евгений Кочман.

Начиная с октября 2021 года и до момента изъятия яхты властями Фиджи Керимов, а также члены его семьи неоднократно совершали путешествия на борту Amadea, планировали масштабную модернизацию яхты, составили долгосрочный график поездок, а также взяли на себя все расходы на содержание, отмечал минюст США. В общей сложности на обслуживание судна было потрачено более $2 млн.

Amadea считается плавучим дворцом. В ее отделке использовался мрамор и редкое дерево, некоторые детали инкрустированы камнями. На яхте есть вертолетная площадка, тренажерный зал, бассейн, спа-салон, конференц-зал, винный погреб. Центральный элемент интерьера — расписанный вручную рояль Pleyel, все детали которого, от педалей до петель, сделаны из 24-каратного золота. (moscowtimes.ru)