106-метровая суперъяхта Amadea, принадлежавшая сенатору Сулейману Керимову, была реализована на аукционе 10 сентября по решению американских властей. Новым владельцем судна стала семья дубайского миллиардера Хусейна Саджвани. С 10 октября собственником Amadea числится зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Beyond Holdings Group, сообщает «Вёрстка» со ссылкой на базу данных Equasis. До марта этого года Beyond Holdings Group носила название AHS Four Company.

Новая компания, купившая Amadea, зарегистрирована в офисном комплексе Executive Heights в районе Barsha Heights (Дубай) — здании, принадлежащем группе Damac. Аббревиатура AHS, вероятно, расшифровывается как Abbas Hussain Sajwani. На яхтенных порталах фигурирует компания AHS Four Company Yacht, которую связывали с 66-метровой яхтой AHS. Она принадлежала Аббасу Хуссейну Саджвани, члену совета директоров девелопера Damac Properties и сыну Хусейна Саджвани.

Хусейн Саджвани — основатель и глава DAMAC Group, одного из крупнейших девелоперов на Ближнем Востоке, специализирующегося на строительстве элитной недвижимости в странах Персидского залива, Великобритании и США. Недвижимость Damac активно покупают и богатые россияне. Так, по данным «Сирены», в 2023 году бывшая жена Алишера Усманова Ирина Винер приобрела восемь апартаментов в комплексе DAMAC Bay, а годом ранее семья депутата Госдумы Александра Прокопьева купила 12 квартир в строящихся небоскрёбах компании.

Саджвани давно известен как близкий партнёр Дональда Трампа. Он присутствовал на инаугурации Трампа в 2017 году, а сам бывший президент называл его «великим человеком» и «другом семьи». Согласно документам, поданным Трампом в 2017 году, он заработал $5 млн на совместном проекте с Damac. В Дубае компания открыла гольф-клуб Trump International, а после победы Трампа на выборах 2024 года бизнесмен вновь посетил Америку. На совместной пресс-конференции они объявили о планах Damac вложить $20 млрд в строительство дата-центров в США.

Яхта Amadea была арестована в мае 2022 года на Фиджи по запросу США из-за санкций против Керимова, а позже отбуксирована в Сан-Диего. В июне 2025 года федеральный суд Нью-Йорка разрешил её продажу, и уже осенью судно выставили на аукцион. По оценке Министерства юстиции США, стоимость яхты могла достигать $300 млн, однако независимые эксперты снизили её оценку до $230 млн. Итоговая цена сделки не разглашается. Суперъяхта, построенная немецкой верфью Lürssen, известна своим уровнем роскоши. На борту расположены шесть палуб, бассейн, джакузи, две SPA-зоны, кинотеатр, конференц-зал, тренажёрный зал, винный погреб и аквариум с лобстерами. Главным украшением считается уникальный рояль Pleyel, расписанный вручную и инкрустированный 24-каратным золотом. Одному из членов экипажа яхты поручали всегда держать под рукой пару любимых кроссовок российского миллиардера.

Саджвани уже второй партнер Трампа, который купил яхту с бывшим владельцем из России. Ранее 74-метровую яхту Casino Royale, которую ранее связывали с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, приобрёл американский бизнесмен Джон Сталуппи. Сталуппи — автомагнат и бывший партнёр Дональда Трампа. На этой яхте у бывшего президента РФ была спецсвязь, а в территориальных водах РФ ее часто сопровождали корабли ВМФ.

В 1988 году Сталуппи заключил сделку с Дональдом Трампом, получив права на его имя для своей компании по аренде лимузинов. Сталуппи также занимался выпуском элитного дизайна лимузинов Cadillac с именем будущего президента США — Trump Golden Series и Trump Executive Series. Машины рекламировал лично нынешний президент США, также он приобрел несколько десятков машин для своих казино в Атлантик-Сити. Трампу про это партнерство напоминают до сих пор из-за того, что Сталуппи связывают с мафиозным кланом Коломбо. Это одна из пяти знаменитых мафиозных семей, контролировавшая организованную преступность в Нью-Йорке. Об этих кланах выпущено несколько фильмов и игр, включая трилогию «Крестного отца», «Клан Сопрано» и Grand Theft Auto. (moscowtimes.ru)