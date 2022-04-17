Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе.

Соответствующий указ №246 от 16 апреля опубликован на сайте главы государства, сообщает УНИАН.

«Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу – командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины», — говорится в указе.

Официально неизвестны причины повышения командующего ВМС, однако советник главы ОП Виктория Страхова написала в Facebook, что решение приняли ввиду «блестящей операции», о которой все и так знают.

«Верховный Главнокомандующий Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля 2022 года присвоил звание вице-адмирала командующему ВМС ВСУ Алексею Леонидовичу Неижпапе. И все знают, за какую блестящую операцию! Наш настоящий казак на воде!» — отметила Страхова.