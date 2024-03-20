Бывший вице-адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Тим Галлодет заявил, что на Землю наведались представители инопланетных цивилизаций. Об этом рассказал офицер запаса рассказал в эфире YouTube-канала Кристиана Харлоффа.

Он сообщил, что убедился в реальности посещений Земли НЛО после просмотра видео под названием «Go Fast», сделанной американскими военными пилотами в 2015 году.

«Я получил ролик по секретным каналам и стал убежден, что мы не одни», — заявил отставной военный.

Галлодет отметил, что несмотря на отрицание со стороны правительства и разведки Соединенных Штатов, на планете присутствуют внеземные технологии и бывали случаи наблюдения НЛО. При этом, по его словам, проводится секретная работа по определению, чем же НЛО являются на самом деле.

«Правительство до сих пор не знает, кто они, откуда и что им нужно», — указывается в подкасте.