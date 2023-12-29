Китайский адмирал Дун Цзюнь назначен министром обороны КНР, сообщают в пятницу китайские СМИ.

Соответствующее решение приняло Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), отмечается в сообщениях.

До этого Дун Цзюнь был командующим ВМС КНР.

В конце октября сообщалось, что власти КНР сняли Ли Шанфу с должности главы Минобороны Китая.

«Об этом стало известно после нескольких недель слухов о судьбе генерала, который подпал под санкции США и которого не видели на публике с конца августа. Решение о его отставке одобрил Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей», — отмечала тогда газета South China Morning Post.