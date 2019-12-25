Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из РФ на договорной основе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект внесения изменений в закон «О рынке электрической энергии», предусматривающий запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте президента Украины.

«Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Кабинет министров имеет право отменить этот запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

Украинский парламент поддержал соответствующий законопроект 4 декабря.

| 2019-12-25T17:32:24+00:00 25 декабря 2019, 20:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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