Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из РФ на договорной основе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект внесения изменений в закон «О рынке электрической энергии», предусматривающий запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте президента Украины.

«Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Кабинет министров имеет право отменить этот запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

Украинский парламент поддержал соответствующий законопроект 4 декабря.