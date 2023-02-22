Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО, который должен пройти в июле в Вильнюсе.

«Мы это планируем. Первое, что нам нужно — это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО. Мы надеемся получить его и надеемся на кардинальное изменение ситуации, связанной с войной в Украине», — сообщил в интервью BNS посол Украины в Литве Петр Бешта.

Как известно, после полномасштабного вторжения Зеленский уже посетил США, Великобританию, Францию и Брюссель. Посол пояснил, что эти визиты были скорее исключениями, поскольку Зеленский должен оставаться в Киеве.

«Мы ожидаем очень четкой формулировки на встрече в Вильнюсе, что, как только закончится война, Украина станет членом НАТО», — отметил Бешта.