«Действительно в самое последнее время контакты на высшем уровне участились и это очень положительный момент. И этот год не станет исключением. Мы ждем Вас как минимум дважды в Казахстане для участия в мероприятиях высокого международного уровня».

Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 марта в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«И я сам планирую приехать еще раз в Азербайджан для того, чтобы принять участие в неформальном саммите лидеров тюркских государств. Думаю, что эти контакты очень полезны для укрепления стратегического партнерства и даже союзничества между Казахстаном и Азербайджаном. Когда мы говорим о стратегическом партнерстве, то это не просто красивая фраза или дипломатическая вежливость. На самом деле сама суть нашего сотрудничества говорит о стратегическом характере нашего взаимодействия», — отметил Токаев.