Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на ближайший саммит НАТО, если Киев не получит приглашения вступить в альянс, заявил дипломатический советник украинского лидера Игорь Жовква.

Он напомнил, что Украина подала соответствующую заявку 30 сентября 2022 года и рассчитывает, что саммит НАТО 11–12 июля в Вильнюсе даст на нее ответ.

«Эта заявка сейчас находится на столах лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом», — сказал Жовква (цитата по Reuters).

По его словам, у Зеленского «нет повода и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата». Он также обратил внимание на то, что в прошлом году Швеция и Финляндия тоже подали заявки на вступление в НАТО, а Хельсинки уже присоединился к альянсу.

Киев считает возможным решить этот вопрос в условиях войны с Россией, сказал помощник Зеленского. За время противостояния Украина продемонстрировала, что страна достойна быть частью трансатлантической безопасности. «Мы просим начать процедуру», — подчеркнул Жовква.

Окончательное решение, ехать на саммит или нет, президент Украины должен принять накануне мероприятия, говорили ранее в его офисе. Отсутствие Зеленского затмит любую демонстрацию единства Запада на саммите, полагает Reuters. (moscowtimes.ru)