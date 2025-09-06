Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что не поедет в Москву.

«Я не могу отправиться в Москву», — сказал Зеленский, уточнив, что готов к встрече в любом формате.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.