Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему россияне врут, что якобы не совершали преступлений в Украине.

Об этом Зеленский сказал во время видеообращения 10 апреля, которое размещено в социальной сети Facebook.

«Мы защищаемся. Отвечаем на удары. Развиваем наши связи с партнерами. Получаем помощь. Обеспечиваем максимальное внимание мира к нашим потребностям. Влияем на глобальную дискуссию. Предлагаем и продвигаем новые санкции против России. Делаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого подонка, который пришел на нашу землю под российским флагом и убивал наших людей. Пытал наших людей. Разрушал наши города. Мародерил и издевался», — подчеркнул Зеленский.

«А что делает Россия? Чем заняты ее чиновники, ее пропагандисты и обычные люди, повторяющие то, что услышали по телевидению? Они только оправдываются и отрицают. Пытаются переложить ответственность. Врут. И уже настолько потеряли связь с реальностью, что обвиняют нас в совершении даже того, что очевидно – очевидно для всех в мире – сделали российские войска», — отметил президент.

«Они говорят об убийствах в Буче, что это не они, а якобы мы. Хотя для всех очевидно, что люди были убиты, пока русская армия контролировала этот город. Они говорят о ракетном ударе по Краматорску, что это не они, а якобы мы сами. Хотя это их пропагандисты анонсировали этот удар. Хотя это с контролируемой ими территории полетели ракеты. И о любом нашем разрушенном городе, о любом нашем сожженном селе они говорят одинаково, что это также не они, а якобы мы», — заявил Зеленский.

«Российские военные добрехались до того, что и после более чем шести недель войны утверждают, что якобы не попали ни по одному из гражданских объектов! А знаете, почему это так? Потому что это трусость. Тотальная. Всех. Снизу вверх. Они боятся признать, что вся российская политика в отношении Украины в течение десятков лет была ошибочной и только разрушила все, что было у России в отношениях с Украиной от предыдущих времен», — подчеркнул глава государства.

«Они боятся признать, что десятки лет делали ошибочные ставки и потратили колоссальные ресурсы на поддержку полных ничтожеств, о которых думали, что это якобы будущие герои украинско-российской дружбы. А эти ничтожества были только в одном умельцами – в том, чтобы вытаскивать деньги из России в свои карманы. Чтобы не признавать ошибки, они совершали новые ошибки. Они сами лишили себя каких-либо политических инструментов и, не желая отказываться от нереалистичных амбиций, начали эту войну», — сказал президент.

«Они потратили на удары по Украине уже под две тысячи ракет, бесчисленное количество авиабомб и артиллерийских снарядов, мин – а мы якобы виноваты. Они пытали и убивали на нашей земле – а мы виноваты. Они депортировали сотни тысяч украинцев, украинок, наших детей – а все равно мы якобы виноваты», — подчеркнул глава государства.

«Все это пошло от трусости. Когда трусость нарастает, она превращается в катастрофу. Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, извиниться, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, будто это мир должен адаптироваться под них. Украина все это остановит. Русской трусости ничто не поможет. Наступит день, когда им придется все признать. Признать правду. Для этого все наши силы и каждая минута. Оборона, дипломатия, экономика, информационное противостояние, юридическая ответственность – на всех направлениях у нас есть алгоритмы действий. Каждый государственный чиновник знает свои задачи и должен выполнять их на сто процентов», — подчеркнул Зеленский. (УНИАН)