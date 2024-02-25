Казалось, армянская пропаганда проиграла свой бессмысленный спор по поводу оправдания Гарегина Нжде, осужденного в СССР за сотрудничество с нацистской Германией в годы Второй мировой войны.

В начале 1990-х годов власти Армении признали Гарегина Нжде «национальным героем» и «борцом за независимость страны». Труды Нжде неоднократно переиздавались, в память о нем чеканятся памятные монеты, снимаются документальные и художественные фильмы. В центре Еревана в 2016 году открыли в его честь памятник.

Более того, имя Нжде включено в священную книгу общины армянских неоязычников «Арординери Ухт» (Орден Детей Ари). В книгу, которая носит название «Ухтагирка», вошли дополненные и реинтерпретированные отрывки из националистического учения Нжде «Цехакрон», имеющего всецело расистскую, нацистскую направленность. Приверженцы «Арординери Ухт» считают Нжде мессией, искупившей грехи армян. Таким образом в армянском обществе полным ходом осуществляется не только героизация, но и обожествление Нжде.

Хотя, при детальном ознакомлении с биографией Нжде, превращенного армянами в национального идола, высвечиваются нелицеприятные моменты его деятельности в годы Второй мировой войны. Несмотря на факт осуждения Нжде советским судом в качестве военного преступника, армянская пропаганда до сих пор испытывает пиетет к этой одиозной фигуре. Об этом свидетельствует запрос издания «Sputnik Армения» в МИД страны по поводу высказывания посла Израиля в Армении Йоель Лиона, сделанное еще 1 января о Нжде.

В день рождения Гарегина Нжде небольшая группа лиц провела акцию перед его памятником с использованием нацистской символики. После этого посол Израиля в Армении Йоель Лион написал в соцсети X, что прославление пособника нацистов Гарегина Нжде, неприемлемо, и власти должны занять твердую позицию против любых форм неонацизма и антисемитизма.

В своей записи посол пометил страницу МИД Армении в соцсети X. В связи с этим «Sputnik Армения» направило в МИД запрос с просьбой прокомментировать заявления посла Израиля. И спустя почти два месяца МИД ответило изданию. В комментарии отмечается, что МИД считает неприемлемыми любые действия, совершенные из нетерпимости, на национальной или религиозной почве, а также спекуляции на эту тему – будь то в политических, пропагандистских или иных целях.

«Вместе с этим аккредитованные в Армении иностранные дипломаты должны проявлять уважительное отношение и избегать реагирования на такие провокации, которые не соотносятся с правительством или народом принимающей стороны», — говорится в сообщении.

Иными словами, МИД Армении требует уважительного отношения от иностранных дипломатов к военному преступнику и пособнику немецких фашистов Нжде, несмотря на то, что международное право требует осуждения и борьбы с героизацией нацизма.

В конце информации по поводу данной темы «Sputnik Армения» приводит напоминание о том, что «даже советскими властями Нжде не обвинялся в пособничестве нацистам». «Предателем родины он тем более не был, так как никогда не был советским гражданином. В СССР его обвиняли в «контрреволюционной деятельности», «антисоветском» восстании и «массовых убийствах коммунистов во время этого восстания»», — говорится в сообщении «Sputnik Армения».

Факт тесного сотрудничества Нжде с немецкими фашистами документально подтвержден — он был осужден, в том числе по обвинению в сотрудничестве с гитлеровской разведкой в её войне против СССР в период Великой Отечественной войны. И в «Sputnik Армения» это должны знать!

Публикация вышеприведенных строк говорит о том, что армянский филиал российского информационного агентства Sputnik, который финансируется из госбюджета РФ и ведет активную антиазербайджанскую направленность, выступает против официальной позиции России, которая с 2012 года выступает инициатором резолюций в Генеральной Ассамблее ООН, направленных на осуждение героизации нацизма.

Примечательно, что за принятие подобных резолюций в ГА ООН голосует Армения. С одной стороны, на международной арене эта страна якобы доказывает приверженность борьбе с нацизмом и неонацизмом, устранением проявлений этой преступной идеологии у себя, а с другой – культивирует образ Нжде как «национального героя». Поведение властей Армении в данном вопросе можно худо-бедно понять. Как писал армянский поэт Егише Чаренц, лицемерие у армян проявляется еще в утробе матери, но как понять позицию издания «Sputnik Армения»?