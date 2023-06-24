Российская Федерация избрала путь саморазрушения.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Каждый, кто выбирает путь зла, — разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны… Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч — чтобы в конце забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил», — написал президент.

Как отметил Владимир Зеленский, российская сторона долгое время маскировала пропагандой свою слабость.

«Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания этого зла и хаоса», — добавил президент.