Кремль внимательно отслеживает развитие ситуации в Карабахе, а том числе ее гуманитарного аспекта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать подписание «президентом» т.н. Нагорно-Карабахской республики Самвелом Шахраманяном указа о прекращении ее существования с 1 января 2024 года Песков сказал: «Мы принимаем во внимание, мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен».

«Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении. Желающим оказывается поддержка», — добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что в одном из пунктов опубликованного документа речь идет о том, что население должно ознакомиться с предложенными Баку условиями реинтеграции. «Мы продолжим, конечно, обращать внимание на вот эти гуманитарные аспекты», — добавил Песков. (ТАСС)

