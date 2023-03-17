Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что дело в Международном уголовном суде, по которому выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина, имеет реальную перспективу.

Как сообщает УНИАН, об этом Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении к украинцам.

«Сегодня имеем весомое решение международной юстиции. В деле, в котором есть реальная перспектива. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Руководитель государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей — незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что в уголовных производствах, которые расследуются правоохранителями страны уже зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации украинских детей. Но реально число депортированных может быть значительно больше.