«Украина вернется к переговорам только после освобождения захваченных территорий». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью японскому NHK.

По его словам, победой для украинцев будет возвращение своих территорий. Зеленский также отметил украинскую принадлежность Крыма и Донбасса, но «сейчас видит главную задачу в освобождении захваченных за 3 месяца районов».

«Боремся за себя, чтобы мы дошли как минимум до 24 февраля. А потом мы еще раз предлагаем садиться за стол переговоров и договариваться о мире, о прекращении войны и о возвращении наших территорий», – заявил он.