Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в ноябрьском саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников и ситуации с безопасностью на Украине. Об этом он сообщил на брифинге по итогам встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо, передает ТАСС.

Зеленский поблагодарил Видодо за приглашение и принял его, однако указал на условия, которые могут помешать его визиту.

«Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита», – отметил украинский президент.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.