Зеленский назвал погибших при протестах в Киеве в 2014 году «борцами за независимость»

Конфликт на территории Донбасса и возвращение Крыма в состав России стали «войной в Европе». С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский во время саммита с лидерами Польши, Латвии, Литвы, а также Эстонии.

«Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет», — говорилось в заявлении Зеленского в трансляции на странице офиса президента Украины в Facebook.

Украинский лидер поблагодарил страны, поддерживающие позицию Украины. Помимо того, Зеленский считает погибших при протестах в Киеве в 2014 году «борцами за независимость» и связал те события с происходящим в Донбассе. (ТАСС)