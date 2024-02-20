Расстрел участников Революции Достоинства в Украине и другое насилие во время событий на Майдане в 2013–2014 годах было совершено украинскими правоохранителями по приказу действующей власти, а также под влиянием России, заявили в Офисе генпрокурора Украины.

«Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители, которые получали указания от украинской власти», — сказал руководитель департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донский.

Однако, по его словам, российские спецслужбы оказали большое влияние на украинских силовиков. В частности, спецслужбы России воздействовали на украинские правоохранительные органы «с целью проведения совместной подрывной деятельности против Украины и разжигания национальной розни и ненависти».

Всего генпрокуратура Украины направила подозрения 20 сотрудникам ФСБ России. Среди них пять генералов, которые «несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, которые становились основанием для совершения тех или иных преступных действий».

«Если говорить об организаторах расстрелов [в Киеве] по событиям 18–20 февраля [2014 года], то непосредственно доказательства влияния руководства РФ на эти преступления вы можете услышать во время судебного разбирательства. Они касаются как коммуникации на уровне руководителей государств, так и силовиков. Тут идет вопрос о влиянии на принятие решений», — отметил Донский.

Мирные демонстрации, начавшиеся в ноябре 2013 года в Украине и сопровождавшиеся призывами к более тесным связям с Евросоюзом, в начале 2014 года переросли в прямое столкновение мирных жителей с силовиками. 18 февраля снайперы начали стрелять по демонстрантам, собравшимся на Майдане Незалежности, убив около 100 человек за три дня.

Последовавшие за этим протесты вынудили президента Виктора Януковича бежать в Россию. После этого президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии Крыма, а на востоке Украины начался военный конфликт. Он стал оправданием для полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. (moscowtimes.ru)