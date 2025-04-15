Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместе сегодня посетили Одессу. Об этом в сети X сообщил Рютте.

«Народ Украины столько всего пережил — не в последнюю очередь атаку России на Сумы в Вербное воскресенье. Поддержка со стороны НАТО непоколебима. Мы продолжим помогать Украине, чтобы она могла обороняться сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и долговременный мир», — подчеркнул Рютте.

В то же время, как сообщил Зеленский в социальной сети Facebook, они с Рютте посетили госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений. Президент Украины обнародовал соответствующее видео.

«Пообщались с воинами. Отметил защитников государственными наградами. Спасибо ребятам за силу, за выдержку, за защиту наших людей», — добавил Зеленский.

Кроме того, президент отметил наградами и боевых медиков.

«Они не только ежедневно помогают нашим воинам в госпитале, но и спасали жизни под обстрелами на Херсонщине, Харьковщине, Николаевщине», — добавил Зеленский. (unian)