Из онлайн-базы розыска МВД России исчезли карточки бывшего и действующего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Как сообщает # со ссылкой на российские СМИ, при попытке найти их в базе система выдает сообщение: «По вашему запросу нет информации».

4 мая стало известно, что украинских политиков объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России, однако по какой именно, не сообщалось.

В базе были их имена, даты и места рождения, полностью соответствующие настоящим, а также национальность (у обоих указана как украинец). Кроме того, там были приведены фотографии президентов, сделанные как минимум несколько лет назад.