МВД России разыскивает не менее 160 европейских политиков и чиновников из-за сноса советских памятников, в том числе, премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Базу данных МВД проанализировала «Медиазона».

В розыск европейские политики, как правило, попадали после публичных поручений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, пишет «Медиазона». Публично об этом не сообщалось.

В августе 2022 года Каллас высказалась за перенос советского танка из Нарвы. «Намерения правительства были очень ясными: убрать советские памятники. Для того, чтобы сохранить мир, сделать это нужно как можно скорее. Наше желание – решить данный вопрос окончательно», – говорила она.

В декабре 2022 года Бастрыкин поручил заняться властями Эстонии в связи с составленным в стране списком советских памятников, подлежащих сносу. Помимо Каллас, журналисты обнаружили в базе госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

Также в списке разыскиваемых оказались 83 политика и чиновника из Латвии. В мае 2022 года сейм страны проголосовал за выход из договора с Россией о сохранении мемориалов. Это позволило сносить в Латвии советские монументы. «За» высказались 68 депутатов – в российский розыск объявили 59 из них. Кроме того, в розыске оказались пятнадцать муниципальных депутатов из Риги, принимавших решение о сносе памятникам советским солдатам.

По той же причине, пишет «Медиазона», в базе оказались 29 политиков из Литвы (в том числе мэр Клайпеды, где в июле 2022 года демонтировали мемориал советским солдатам), три польских чиновника и 43 политика из Украины, которая после начала войны активизировала снос памятников советским и российским деятелям.

По состоянию на февраль 2024 года в базе розыска МВД, которую выгрузила и опубликовала «Медиазона», больше семисот иностранцев, которых разыскивают из-за войны в Украине или по политическим делам. Всего в базе почти 96 тысяч записей.

По логике Москвы государства для того, чтобы установить, или же снести какой-то памятник на своей территории должны спросить разрешение у нее. (svoboda.org)