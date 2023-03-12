Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал организаторов церемонии вручения американской кинопремии «Оскар» позволить выступить на этом мероприятии президенту страны Владимиру Зеленскому. В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, опубликованному в интернет-версии издания в субботу, 11 марта, Кулеба указал на успех немецкой экранизации антивоенного романа Ремарка, который номинирован в восьми категориях.

«Думаю, что если фильм «На Западном фронте без перемен» получит «Оскар» за лучший иностранный фильм, а президенту Зеленскому, который воюет, руководит страной, ведет самую большую войну со времен Второй мировой войны в Европе, не разрешат выступить на «Оскаре», то лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете», — заявил Кулеба.

В свою очередь режиссер картины «На Западном фронте без перемен» Эдвард Бергер сдержанно высказался в дискуссии о необходимости обращения Зеленского на церемонии «Оскара». «У меня есть чувство, что это можно отделить. Не обязательно, чтобы теперь на каждом «Берлинале», на каждом фестивале и на каждом празднике можно было увидеть Зеленского. Но он там будет присутствовать, в этом я уверен — присутствовать в головах людей и в их речах», — заявил он.

95-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет сегодня, 12 марта. Красная дорожка откроется в 00:30 по бакинскому времени. Впрочем, в это время в Баку уже наступит 13 марта.