Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет привлечь США к вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает ТАСС.

«Относительно привлечения президента Джо Байдена к нормандскому формату — мы не успели это обсудить. Но я действительно хотел бы, чтобы Соединенные Штаты помогали нам в решении вопроса мирного, именно мирного урегулирования в Донбассе, и деоккупации наших территорий», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины допустил создание еще одного формата по урегулированию ситуации в Донбассе, который работал бы параллельно с «нормандским». По его словам, в предыдущем составе (Германия, Россия, Украина и Франция) «идет пробуксовка», поэтому необходимо, чтобы к переговорам присоединились другие участники.