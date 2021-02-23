«Заявление посольства США – это вердикт действующей власти» — Гела Васадзе

Сегодняшнее утро началось со штурма здания оппозиции в Грузии, в ходе которого задержали лидера крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия.

При этом, для того чтобы поддержать оппозиционера все оппозиционные партии были в здании. После же задержания оппозиция объявила митинг на вечер.

Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Сам Мелия заявил, что спецоперация по его задержанию станет концом правления правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузии», созданной миллиардером Бидзиной Иванишвили.

На данное событие отреагировало и посольство США в Грузии, которое сказало, что Грузия сделала шаг назад от демократического пути государств, входящих в евроатлантическую семью, арестовав депутата Нику Мелия — главу оппозиционной партии «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили.

«Посольство США крайне встревожено решением правительства арестовать утром в офисе лидера главной оппозиционной партии. Мы сожалеем, что призывы США и других международных партнеров к сдержанности и диалогу были проигнорированы. Мы встревожены риторикой, которую используют власти, вызывающие раздор. <…> Грузия сделала шаг назад от сильного демократического пути государств, входящих в евроатлантическую семью», — сказано в заявлении.

Комментируя # арест оппозиционера, политолог Гела Васадзе сказал, что арест Мелия – это не сама цель, а цепочка мероприятий партии власти по приходу силового блока внутри «Грузинской мечты».

«Что касается заявления посольства США, то оно было гораздо жестче, чем заявление посла ЕС. По сути – это вердикт действующей власти. Они сказали, что нарушены демократические принципы, если Грузия хочет быть частью евроатлантической семьи, то она немедленно должна вернуться на демократическое поле. Это было тяжелое заявление для властей, но они этого уже ожидали. Практически все отреагировали на то, что творится в Грузии, и большинство в своих твитах отмечали госсекретаря США», — сказал эксперт.

Говоря о том, может ли это привести к персональным санкциям со стороны Запада в отношении отдельных лиц в Грузии, Васадзе сказал, что это уже давно обсуждается, а сегодня вероятность этих санкций повысилась.

«Тут дело даже не в санкциях, Грузии могут отказать в финансовой помощи по предотвращению экономических последствий от пандемии. Это гораздо серьезнее, чем санкции в отношении отдельных лиц», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать улучшения в отношениях Грузии и России после санкций со стороны Запада, эксперт сказал, что между странами есть противоречия, которые уже не преодолеть.

«Если эта власть признает «Абхазию» и «Южную Осетию», то в таком случае сближение возможно. Однако я такой сценарий не рассматриваю. То есть, власти Грузии обречены рано или поздно пойти на уступки, но вопрос в том, когда это произойдет», — добавил он.

Однако данное событие нанесло большой удар по имиджу Грузии, как демократической страны, но, по словам эксперта, даже несмотря на это, нельзя сказать, что грузинская модель демократии скатилась до низов.

«Потому что авторитарная власть еще не победила. Есть все предпосылки к тому, что эти шаги убивают демократию, но реакция общества и международного общества свидетельствует о том, что в Грузии готовы защищать демократию», — подчеркнул он.

Эксперт также прокомментировал заявление кандидата в премьер-министры о том, что он намерен первым делом посетить Азербайджан, и сказал, что не ожидает, что при новом премьере отношения между странами будут улучшаться. Они будут стабильными.

«Мы географически никуда друг от друга не денемся и обречены дружить, и новые, и старые политические партии это понимают. Гарибашвили уже был премьером в Грузии, отношения тогда между нашими странами никак не развивались. Они развивались по инерции, которые были поставлены еще прежними властями», — сказал он.

По его словам, нужно понимать, что кто бы ни был у власти в Грузии, оппозиция или эта власть, Грузия и Азербайджан обречены иметь хорошие отношения, потому что связаны с общими проектами, географией, геополитикой и так далее.

«Другое, что отношения между странами развивались бы с большей интенсивностью, чем сейчас. Поэтому ничего нового я при Гарибашвили не ожидаю», — резюмировал он.