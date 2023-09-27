Давно меня грызли подозрения — не завербовали ли «завклубом», разведчика средней руки Володю Путина в ГДР западные спецслужбы? Не стал ли он двойным агентом? И не потому ли он с самого начала своего восхождения на российский престол прилагал невероятные усилия, работал «как раб на галерах», делал все возможное, и даже невозможное, чтобы окончательно развалить Россию? Сначала подвизавшись у питерского мэра Собчака и вместе с ним подсев на коррупционные и мошеннические схемы по распилу городского бюджета и распродаже государственного добра, а потом, создав вместе со своими корешами-подельниками питерский кооператив «Озеро». По итогу, начавшаяся в Питере приХватизация всего и вся, плавно переметнулась на просторы всей России-матушки.

Ирония в такой версии присутствовала всегда, в основном на эту тему балагурили российские либералы и оппозиционеры. Но война в Украине подбросила сомневающимся массу фактов, делающих вполне оправданными службу главы РФ интересам Запада.

Началось все с масштабных санкций, как против самого государства, так и олигархов, и самих высокопоставленных чиновников.

Европа стала отказываться от российской нефти и газа, соответственно – упали доходы всех, страну стали покидать мозги и деньги, как результат – на горизонте замаячил экономический кризис, вероятно даже коллапс.

Российское оружие доказало свою несостоятельность в сравнении с западным, которое идет непрекращающимся потоком в Украину, а вторая армия в мире потерпела сокрушительное репутационное поражение. И, наконец, война против Украины не только не подняла Россию с колен и не перепугала, и не развалила западный блок, а сделала НАТО сильным и сплоченным как никогда, США вернулись в мировую политику и сегодня вновь единолично координируют мировую повестку дня.

«Умирающее НАТО» получило второе дыхание, новых членов, причем у самых границ России, а страны-члены проводят модернизацию своих вооруженных сил и увеличивают расходы на оборону.

Знаменательно сегодняшнее заявление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что в расширении НАТО виноват сам президент России Владимир Путин. Ее слова цитирует Reuters.

«Жаль, Владимир. Ты сам навлек это на себя», — сказала Клинтон, имея в виду стремительные шаги по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, и увеличение в апреле 2023 года сухопутной границы России с НАТО в два раза.

Сработал третий закон Ньютона, известный под названием принципа взаимных действий – действие вызывает противодействие. Помним же, как за два месяца до начала войны против Украины Россия требовала от НАТО «собирать манатки» и убираться к границам 1997 года. Видимо, ко всему прочему, российский лидер плохо учился и в школе, коли не знал основополагающие механизмы жизнедеятельности как материи, так и общества.

Мало того, Путин добился единения украинцев, которых не признавал нацией, и способствовал возрождению и переформированию этой самой нации. Планируемая демилитаризация Украины завершилась ее милитаризацией, сейчас украинская армия самая большая и сильная в Европе и вторая в мире, на ее вооружении самое современное, высокотехнологическое оружие, и новые образцы продолжают поступать. Вся мировая военная промышленность сейчас работает на Украину и против России.

Путину удалось втолкнуть Украину на порог ЕС и НАТО, что у нее самой в одиночку сделать в столь короткий срок никак бы не получилось.

Говорят, легче разрушить и отстроить заново, чем ремонтировать и реставрировать. Разрушив гражданскую и промышленную инфраструктуру Украины, Путин создал условия для их ускоренного восстановления и модернизации и открыл путь построения в Украине современной экономики на деньги Запада. Параллельно он умудрился уничтожить экономику и армию своей страны. Россия сейчас занимает 104-е место между Непалом и Танзанией по уровню экономической свободы – экономика возвращается к уровню 1980 года, а для пенсионеров в магазинах планируют завести специальные бесплатные полки с истекающими срок годности продуктами питания.

И как не поверить после всего этого в то, что Россией правит агент Запада?