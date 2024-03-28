Обмен российского оппозиционного политика Алексея Навального на предполагаемого сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, отбывающего в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, лоббировала экс-глава Госдепа США Хиллари Клинтон. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает dw.com.

По данным WSJ, об участии в переговорах по обмену Навального Хиллари Клинтон попросил журналист-расследователь Христо Грозев. В свою очередь супруга Алексея Юлия Навальная неофициально обращалась к властям ФРГ с просьбой одобрить обмен.

Газета утверждает, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждали возможный обмен во время встречи в Вашингтоне 9 февраля 2024 года. Между тем по итогам этих переговоров официального предложения Кремлю об обмене со стороны Вашингтона не последовало: его должны были донести до президента РФ Владимира Путина посредники.