Митинг представителей СМИ в поддержку гендиректора оппозиционного ТВ «Мтавари Архи» Ники Гварамия пройдет в Тбилиси 18 мая, об этом сообщил телеканал в специальном выпуске.

В понедельник Тбилисский городской суд признал бывшего гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамия виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу «Рустави 2» ущерба в 6,7 миллиона лари и приговорил к трем годам и шести месяцам тюрьмы.

Заявления сделали представители практически всех оппозиционных партий, которые считают дело против Гварамия политическим преследованием. (apsny.ge)