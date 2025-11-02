Звезда «Барсы» Ламин Ямаль недавно подтвердил, что расстался с Ники Николь после нескольких месяцев отношений с музыканткой.

Николь высказала свое мнение по этому поводу, сделав заявление через журналиста Джорди Мартина.

После того как Джорди спросил ее о причинах, она ответила: «Привет, я хочу подтвердить, что Ламин и я больше не вместе. Мы не виделись с тех пор, как я уехала из Барселоны.

Мы не собирались обнародовать это, но ситуация заставила нас это сделать. Я могу подтвердить, что не было никакой измены. Если бы я стала жертвой измены, я бы сказала об этом публично, как и раньше». (sports.ru)