Причины разрыва между Кидман и Урбаном остаются неизвестными широкой публике.

Они оба выросли в Австралии и добились успеха после переезда в США. За время брака они пережили множество профессиональных удач и серьезные личные проблемы.

Через несколько месяцев после свадьбы с Кидман Урбан провел некоторое время в клинике, чтобы избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Супруги признавались, что эта ситуация лишь укрепила их союз, поскольку Кидман помогла своему мужу справиться с недугом.

До брака с Урбаном Кидман была более 10 лет замужем за актером Томом Крузом, с ним у нее также есть двое детей. Они развелись в 2001 году.