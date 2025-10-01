Голливудская суперзвезда Николь Кидман разошлась со своим мужем Китом Урбаном, подтвердил информированный источник в интервью Би-би-си.
Их брак продолжался почти 20 лет, за это время у Кидман и Урбана родилось двое детей: Сандей Роуз, которой сейчас 17 лет, и Фейт Маргарет, которой исполнилось 14.
Кидман, одна из самых известных актрис мира и обладательница «Оскара», вышла замуж за Урбана — кантри-певца, четыре раза получившего «Грэмми», — в 2006 году.
Об их размолвке первым сообщило TMZ: по сведениям источников издания, с лета этого года Кидман и Урбан живут по отдельности; при этом актриса выступала против развода. Источник Би-би-си подтвердил эту информацию.
Причины разрыва между Кидман и Урбаном остаются неизвестными широкой публике.
Они оба выросли в Австралии и добились успеха после переезда в США. За время брака они пережили множество профессиональных удач и серьезные личные проблемы.
Через несколько месяцев после свадьбы с Кидман Урбан провел некоторое время в клинике, чтобы избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Супруги признавались, что эта ситуация лишь укрепила их союз, поскольку Кидман помогла своему мужу справиться с недугом.
До брака с Урбаном Кидман была более 10 лет замужем за актером Томом Крузом, с ним у нее также есть двое детей. Они развелись в 2001 году.