Обнародован прогноз погоды на 7 декабря.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3° тепла, днем 4-6° градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана переменные осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. В отдельных местах временами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° градуса мороза до 3° градусов тепла, днем 4-7° градуса тепла, в горах ночью 8-12° мороза, в высокогорье 12-16°, днем 2-7° мороза. Ночью и утром в горных территориях на дорогах возможна гололедица.