Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером местами слабый туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Об этом # сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью 4-7°, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых районах временами ожидается туман, западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью от 2°мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, в горах 5-10° мороза, днем 2-7° тепла.