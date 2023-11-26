Обнародован прогноз погоды на 27 ноября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ближе к ночи местами возможны переменные дожди. Периодически усиливающийся юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 11-15° тепла, днем 15-20° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем, начиная с горных районов, местами возможны переменные дожди, в отдельных районах интенсивные, грозы, в горных и предгорных районах — снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.