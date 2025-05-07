Обнародован прогноз погоды на 8 мая.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-18° тепла, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – ночью 70-80%, днем 55-60%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых северных и западных районах ожидаются переменные дожди, грозы, местами проливной дождь, град. В некоторых районах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.