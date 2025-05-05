Обнародован прогноз погоды на 6 мая.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно. В ночь с 5 на 6 мая и утром ожидаются переменные дожди, местами на полуострове – проливные, грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 60-65%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, грозы. Местами осадки будут интенсивными, выпадет град, в высокогорье – мокрый снег. В некоторых районах временами туман. Западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 3-7° тепла, днем 7-10° тепла.