Завтра в Баку временами ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды на 12 декабря.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 2-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако в некоторых восточных районах возможны осадки, туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-4, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, повышенная влажность воздуха на Абшеронском полуострове может вызвать дискомфорт у некоторых людей.

| 2020-12-11T13:50:04+04:00 11 декабря 2020, 14:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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