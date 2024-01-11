Обнародован прогноз погоды на 12 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-4° тепла, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 мм рт. ст. до 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана, в основном в западных районах ожидаются временами осадки, снег. В некоторых районах временами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.