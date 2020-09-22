Завтра в Баку температура воздуха прогреется до 27 градусов

23 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, утром местами слабый туман, возможны кратковременные дожди.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 19-21, днем 25-27.

Атмосферное давление выше нормы 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-65, днем 45-50%.

23 сентября в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, которые постепенно стихнут к полудню, преимущественно без осадков. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 22-27, в горах ночью 6-11, днем 13-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23-24 сентября на Абшеронском полуострове ожидается комфортный температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.