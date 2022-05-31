Обнародован прогноз погоды на 1 июня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днем 28-33° тепла, в Баку ночью 17-19° тепла, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.