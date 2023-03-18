19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 65-75%.

В районах Азербайджана ночью и вечером местами ожидается дождь, в горных районах — снег. На отдельных территориях прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.