Завтра в Азербайджане ожидается снег.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможны осадки, мокрый снег. Местами усиливающийся северо-западный ветер в дневное время сменится умеренным южным. Температура воздуха ночью составит около 0°, днем-4-6° тепла.

В Баку ночью ожидается около 0°, днем-4-6° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем — 60-65%.

В течение дня на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра ожидается, в основном, отсутствие осадков. Но ночью и утром 21 января местами ожидается осадки, мокрый снег, снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем — 3-7° тепла, в горах ночью — 5-10° мороза, в высокогорье ночью — 10-15°, днем-0-5° мороза.